Unternehmensprofil

Die Expedia, Inc. bezeichnet sich selbst als weltweit führendes Online-Reiseunternehmen. Zum Angebotsspektrum gehören sowohl Einzelleistungen wie Flüge, Hotelübernachtungen, Mietwagen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten als auch Pauschalreisen. Zum Konzern gehören auch die Plattformen Egencia und Trivago. Das Unternehmen blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. 1996 als kleine Division innerhalb des Software-Riesen Microsoft als Website Expedia.com gegründet, wurde das Geschäft bereits drei Jahre später ausgegliedert. Bis 2001 wurden zahlreiche Reisegesellschaften aufgekauft, bevor das Unternehmen 2002 von InterActiveCorp (IAC) übernommen wurde. Am 21. Dezember 2004 kündigte IAC an, im Rahmen eines Spin-Off zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen gründen zu wollen. Am 9. August 2005 wurde diese Transaktion abgeschlossen. Seither ist die Aktie der Expedia, Inc an der Nasdaq notiert.

Offizielle Webseite: www.expediagroup.com