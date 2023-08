Der hiesige Sommer verstärkt das Fernweh. Doch selbst wenn die Sonne scheinen würde, wollen viele Menschen reisen. Davon profitieren Touristik-Aktien wie TUI, Booking oder Expedia. Auch wenn sich die drei Werte wegen unterschiedlicher Geschäftsmodelle nicht unbedingt vergleichen lassen: Es gibt eine eindeutige Sieger-Aktie...



Nach der Corona-bedingt langen Reisepause zieht es die Bürger wieder in die Ferne. Von der weiter anziehenden Reiselust der Menschen profitiert auch Branchenprimus TUI mit steigenden Buchungs- und Umsatzzahlen. Beim Umsatz liege man in Deutschland bereits wieder auf Vor-Corona-Niveau, sagte ein TUI-Sprecher Mitte Juli. "Bei der Gästezahl gehen wir davon aus, dass wir die Schere in diesem Jahr schließen."

Ihre Quartalszahlen per Ende Juni wird die TUI erst nächste Woche (9. August) präsentieren. Geht es nach den Analysten der Deutschen Bank, dürfte TUI einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro melden. Das entspricht einer Steigerung von 15,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge soll sich auf etwa drei Prozent (von 155 Millionen Euro) belaufen, nach minus 27 Millionen Euro EBIT im Vorjahr. Die TUI-Aktie liegt nach dem jüngsten Ausbruchsversuch über die 7-Euro-Marke aktuell bei etwa 6,80 Euro. Dabei hält sie sich über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.



Expedia enttäuscht mit Quartalzahlen

Reise-Vermittler Expedia – auch hierzulande vor allem durch sein Reise-Vergleichsportal bekannt – hat am gestrigen Donnerstag seine Quartalszahlen bereits präsentiert. Der Online-Reiseanbieter hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 nur noch ein einstelliges Umsatzwachstum verzeichnet. Die Brutto-Buchungen stiegen bei der Expedia Group im Vergleich zum Vorjahresquartal um fünf Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar. Im Vorquartal betrug der Zuwachs noch 20 Prozent auf 29,4 Milliarden Dollar.

Der Unternehmensumsatz (inklusive Trivago) betrug im Q2 fast 3,3 Milliarden Dollar. Das war ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das deutlich verlangsamte Umsatzwachstum – im Q1 wuchs der Expedia-Umsatz noch um 18 Prozent – sorgte am Donnerstag für einen Kurssturz der Expedia-Aktie. Im US-Handel crashte der Wert von knapp 118 Dollar auf 97,27 Dollar – ein Tagesverlust von 17,5 Prozent. An der Frankfurter Börse verlor die Aktie prozentual noch stärker – von 110 Euro auf 89,40 Euro. Dabei stürzte der Kurs auch unter wichtige Chartmarken wie 50- und 200-Tage-Linien (siehe Chart).



Booking übertrifft alle Erwartungen

Entsprechend zurückhaltend waren auch die Prognosen für Booking Holdings. Der Online-Reisebuchungs-Riese hat am gestrigen Donnerstag nachbörslich seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal präsentiert – und dabei alle guten Erwartungen noch übertroffen. Booking, dessen größter Markt Europa ist, meldete, dass die Zahl der gebuchten Übernachtungen um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, während die Brutto-Reisebuchungen um 15 Prozent zunahmen.



Die Einnahmen von Booking stiegen um 27 Prozent auf 5,46 Milliarden Dollar, verglichen mit den Erwartungen der Analysten von 5,17 Milliarden Dollar. Die höheren Einnahmen haben auch den Anstieg der Marketing- und Arbeitskosten mehr als ausgeglichen. Booking verzeichnete im Q2 einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 37,62 Dollar, weit über den Erwartungen von 28,90 Dollar pro Aktie.



Die gute Entwicklung setzt sich im Juli fort, bestätigte CEO Glenn Fogel in einer Erklärung: "Wir haben gesehen, dass sich der starke Trend im Juli fortsetzt, und wir bereiten uns derzeit auf das vor, was wir als eine Rekord-Sommerreisesaison im dritten Quartal erwarten."



Der Konzern hat daraufhin seine Prognose für die Brutto-Buchungen im Q3 angehoben. Booking geht nun davon aus, dass die Bruttobuchungen, also der Gesamtwert aller von Kunden gebuchten Reisedienstleistungen in US-Dollar, um etwas mehr als 20 Prozent steigen werden, während es zuvor von einem Wachstum im niedrigen Zehnerbereich ausgegangen war.

Die Booking-Aktie sprang im nachbörslichen US-Handel um etwa 11 Prozent auf ein neues Allzeithoch bei 3169 Dollar. Im deutschen Handel erklimmt die Booking-Aktie mit dem Sprung auf 2878 Euro ebenfalls ein neues Rekordhoch.



In den USA hat Booking noch Aufholbedarf

Booking ist bestrebt, seine Präsenz auf dem Markt für Ferienunterkünfte in den USA zu erweitern, wo Airbnb und Expedia dominieren. Die Übernachtungen in alternativen Unterkünften wuchsen im zweiten Quartal mit etwa elf Prozent schneller als die Übernachtungen in traditionellen Hotels bei Booking, schreibt Reuters. Die USA, "ein Schwerpunkt-Bereich", bleibt jedoch im Vergleich zum Gesamtwachstum "unterdurchschnittlich", sagte Fogel in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach den Geschäftszahlen.



Eindeutiger Favorit...

Vergleicht man die drei ungleichen Touristik-Aktien, kommt auch für die Zukunft ein eindeutiger Sieger heraus: Booking! Das Unternehmen bietet im Gegensatz zu TUI und Expedia die besten fundamentalen Aussichten und auch der Chart spricht für Booking.



BÖRSE ONLINE hat in den vergangenen Monaten in den Print-Ausgaben alle drei Werte zum Kauf empfohlen. Das Kursziel für Expedia von 100 Euro wurde zwischenzeitlich erreicht, die Aktie verkauft. Bei TUI liegt das ausgebene Kursziel bei 8,00 Euro, eine Stopp-Marke sollte bei 5,40 Euro gesetzt werden – also leicht unter dem bisherigen Allzeittief bei 5,66 Euro.

Für Booking lautet das Kursziel von BÖRSE ONLINE bislang 2950 Euro. Es dürfte bald auf mehr als 3000 Euro erhöht werden...



(Mit Material von Reuters und dpa-AFX)