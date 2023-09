Unternehmensprofil

Die Fiserv, Inc. bezeichnet sich als weltweit führenden Anbieter von Technologielösungen für den Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen. Konkret unterstützt das Unternehmen seine Kunden in den Bereichen Kontobearbeitung und digitale Banklösungen, Kartenausgeberbearbeitung und Netzwerkdienste, Zahlungsverkehr, E-Commerce, Händlerakquise und -bearbeitung sowie bei der cloudbasierten Point-of-Sale-Lösung von Clover. Mit seinen Lösungen bedient Fiserv weltweit Banken, Kreditgenossenschaften, andere Finanzinstitute, Firmenkunden und Händler. Diese Kunden werden von geografischen Teams in den USA und Kanada, Europa, dem Nahen Osten und Afrika, Lateinamerika und Asien-Pazifik betreut. Hervorgegangen ist die Gesellschaft 1984 aus den Unternehmen First Data Processing und Sunshine State Systems.

Offizielle Webseite: www.fiserv.com