Unternehmensprofil

Gazprom bezeichnet sich als ein globales Energieunternehmen. Die Gruppe konzentriert sich auf die geologische Exploration, Produktion, Transport, Lagerung, Verarbeitung und Vertrieb von Gas, Gaskondensat und Öl, Verkauf von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Vermarktung von Strom und Wärme. Nach seinen eigenen Informationen hat Gazprom die größten Erdgasreserven der Welt. Der Anteil der Gesellschaft an den globalen und russischen Gasreserven beläuft sich auf 17% bzw. 72%. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das größte Gastransportsystem der Welt mit einer Gesamtlänge von mehr als 170 Tausend Kilometer. Gazprom verkauft mehr als die Hälfte des Gases an russische Verbrauchern und exportiert Gas in mehr als 30 Ländern innerhalb und außerhalb der ehemaligen Sowjetunion.

Offizielle Webseite: www.gazprom.com