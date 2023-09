Unternehmensprofil

Die Groupe Bruxelles Lambert (GBL) beschreibt sich als die zweitgrößte börsennotierte Holdinggesellschaft Europas. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, ein Qualitätsportfolio zu entwickeln, das sich auf wenige Unternehmen fokussiert, die führend in ihrem Markt sind und eine aktive Rolle als langfristiger institutioneller Investor spielen können. Das Portfolio soll im Laufe der Zeit in Bezug auf Branchen und geografische Lage diversifiziert werden und ein Gleichgewicht zwischen Wachstums- und Ertragsorientierten Investitionen sichergestellt werden. GBL investiert und verkauft Aktivitäten in Abhängigkeit von Entwicklungsstand und den Marktchancen der Unternehmen, um ihr Ziele der Schaffung von Mehrwert zu erreichen und gleichzeitig eine solide Finanzstruktur zu erhalten. Das Portfolio umfasst große Beteiligungen an Imerys, LafargeHolcim, SGS, adidas, Pernod Ricard, Umicore und Total.

Offizielle Webseite: www.gbl.be