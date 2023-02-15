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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Geberit

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WKN A0MQWG
ISIN CH0030170408
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CHF)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,37 3,22 3,16 3,09 3,08
    Nettogewinn (Mrd) 0,67 0,62 0,60 0,60 0,62
    Gewinn/Aktie 20,40 18,82 18,15 18,06 18,39
    Dividende/Aktie 13,85 13,21 12,90 12,80 12,70
    Rendite (%) 2,60 2,48 2,08 2,49 2,36
    KGV 26,04 28,11 34,14 28,49 29,31
    KUV 5,16 5,42 6,65 5,51 5,82

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Geberit AG ist in der Sanitärtechnik europaweit führend. Das Produktspektrum umfasst sowohl Lösungen für Neubauten als auch für Renovierungen und Modernisierungen. Damit werden die Produktbereiche Sanitärsysteme (Installationssysteme, Spülkasten und Innengarnituren, Armaturen und Spülsysteme sowie Apparateanschlüsse und Dusch-WC) und Rohrleitungssysteme (Hausentwässerungs- und Versorgungssysteme) abgedeckt. Der Umsatzschwerpunkt liegt in den europäischen Märkten. Wachstumsmöglichkeiten sieht der Konzern in Zentral- und Osteuropa, Großbritannien, Nordamerika, China und Südostasien. Der Konzern ist in mehr als 40 Ländern mit Vertretungen und an 16 Produktionsstandorten in sieben Ländern vertreten, darunter auch China. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich.

    Offizielle Webseite: https://www.geberit.com

    Aktionärsverteilung