Unternehmensprofil

Die Geberit AG ist in der Sanitärtechnik europaweit führend. Das Produktspektrum umfasst sowohl Lösungen für Neubauten als auch für Renovierungen und Modernisierungen. Damit werden die Produktbereiche Sanitärsysteme (Installationssysteme, Spülkasten und Innengarnituren, Armaturen und Spülsysteme sowie Apparateanschlüsse und Dusch-WC) und Rohrleitungssysteme (Hausentwässerungs- und Versorgungssysteme) abgedeckt. Der Umsatzschwerpunkt liegt in den europäischen Märkten. Wachstumsmöglichkeiten sieht der Konzern in Zentral- und Osteuropa, Großbritannien, Nordamerika, China und Südostasien. Der Konzern ist in mehr als 40 Ländern mit Vertretungen und an 16 Produktionsstandorten in sieben Ländern vertreten, darunter auch China. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich.

Offizielle Webseite: www.geberit.com