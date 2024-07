Unternehmensprofil

Getinge ist ein führender Anbieter von Geräten und Systemen für Kunden im Gesundheitswesen und in pharmazeutischen Industrien/Laboratorien. Die Produktpalette umfasst Geräte und Zubehör für eine Vielzahl von chirurgischen Disziplinen sowie die Kardiologie und Intensivmedizin. Das Geschäft in die Segmente "Acute Care Therapies" (Akutmedizinische Therapien) und "Surgical Workflows" (Chirurgische Arbeitsabläufe) gegliedert. Getinge unterhält Produktionsstätten in Brasilien, der Dominikanischen Republik, Frankreich, Kanada, China, Deutschland, Polen, Schweden, der Türkei, Großbritannien und den USA. Die Gruppe ist in über 40 Ländern aktiv.

Offizielle Webseite: www.getinge.com