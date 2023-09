Unternehmensprofil

Die Givaudan SA ist ein Anbieter von Duft-, Aroma- und Geschmacksstoffen. Der Schweizer Konzern hält rund ein Viertel am internationalen Markt und ist damit die globale Nummer eins der Branche. Die Givaudan-Produkte werden weltweit an Nahrungsmittel-, Getränke- und Konsumgüterfirmen wie auch an Parfümerieunternehmen verkauft. Das operative Geschäftssegment "Flavours" (Aromen) gliedert sich in die vier Bereiche Getränke, Milchprodukte, herzhafte Aromen sowie Süßwaren. Das Segment "Fragrances" (Duftstoffe) teilt sich in die drei Bereiche erlesene Duftstoffe, Konsumgüter sowie Duftstoff-Zusätze & aktive Sckönheit auf. Die Geschichte des Unternehmens geht bis auf das Jahr 1895 zurück, als Leon Givaudan in Zürich ein Parfümunternehmen gründete. Heute ist der Konzern, der zu den 30 größten der Schweiz zählt, in rund 50 Ländern vertreten. Der Konzern agiert sowohl in reifen Märkten wie auch in Entwicklungsländern. Seit 2000 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse notiert.

Offizielle Webseite: www.givaudan.com