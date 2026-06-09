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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

GSK

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WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 35,63 33,97 32,67 31,38 30,33
    Nettogewinn (Mrd) 7,83 7,24 6,29 2,95 5,31
    Gewinn/Aktie 1,65 1,44 1,41 0,63 1,22
    Dividende/Aktie 0,73 0,70 0,66 0,61 0,58
    Rendite (%) 3,79 3,60 3,62 4,57 4,00
    KGV 9,89 10,79 12,93 21,11 11,93
    KUV 2,19 2,31 2,27 1,73 1,94

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    GlaxoSmithKline PLC (GSK) ist ein britisches Pharmazieunternehmen von internationalem Rang. GSK engagiert sich vor allem bei der Erforschung von Medikamenten gegen die Top drei Krankheiten der WHO: HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria. Die operativen Geschäftstätigkeiten sind aufgegliedert in "Pharmaceuticals" (Medikamente gegen u.a. Infektionskrankheiten, Krebs, Epilepsie, Herzkrankheiten, Asthma und HIV), "Vaccines" (Impfungen gegen u.a. Hepatitis a und B, Diphtherie, Tetanus, Masern, Mumps, Polio, Typhus, Grippe und Meningitis) und "Consumer Healthcare" (Mundpflege, Ernährung, allgemeine Gesundheit und Hautpflege). Die Anfänge des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1715 zurück, als Plough Court Pharmacy ins Leben gerufen wurde. Der Konzern entstand in seiner heutigen Form 2001 aus dem Zusammenschluss der GlaxoWellcome PLC und der SmithKline Beecham PLC. Heute ist die Gruppe in mehr als 115 Ländern weltweit mit Niederlassungen und in über 85 Ländern mit Produktionsstätten vertreten.

    Offizielle Webseite: https://www.gsk.com

    Aktionärsverteilung