Unternehmensprofil

Die Grand City Properties S.A. erwirbt, saniert und verwaltet Wohnimmobilien in dicht besiedelten Gebieten vorwiegend in Deutschland. Das Portfolio der Gruppe umfasst Objekte vor allem in Berlin, aber auch in Nordrhein-Westfalen sowie in den schnell wachsenden Metropolregionen Dresden, Leipzig und Halle. Ein weiterer Fokus liegt auf den größten Städten im Norden Deutschlands (Bremen, Hamburg und Hannover) sowie andere bedeutende urbane Zentren wie Nürnberg, München, Mannheim, Frankfurt und London. Die erworbenen Objekte werden in der Regel dauerhaft im eigenen Bestand gehalten. Das Ziel des Unternehmens ist eine langfristige und nachhaltige Wertsteigerung des Immobilienportfolios, was durch gezielte Modernisierungen und intensives Mieterbetreuungsmanagement erreicht werden soll.

Offizielle Webseite: www.grandcityproperties.com