Unternehmensprofil

Die Haier Smart Home Co. Ltd. ist vorwiegend mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Haushaltsgeräten befasst. Das Produktportfolio umfasst u.a. Kühl- und Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Warmwasserbereiter, Küchengeräteprodukte, kleine Haushaltsgeräte sowie U-home Smart Home Business. Der Bereich Full-Process Services beinhaltet Vertrieb, Logistik und After-Sales. Im Rahmen der global ausgerichteten Strategie hat die Gruppe ein Markenportfolio aufgebaut, zu dem Haier, Casarte, Leader, GE Appliances in den USA gehören, Fisher & Paykel in Neuseeland, AQUA in Japan sowie Candy in Italien.

Offizielle Webseite: www.haier.com