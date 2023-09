Unternehmensprofil

Die Halliburton Co. ist einer der weltweit größten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft. In mehr als 70 Ländern bietet Halliburton Services für den Upstream-Bereich der Öl- und Gasförderung an, die sich über die gesamte Lebensdauer eines Reservoirs erstrecken. Das Spektrum reicht von dem Auffinden von Kohlenwasserstoff und dem Bearbeiten von geologischen Daten über das Bohren und die Auswertung der Vorkommen bis zum Ausbau und dem Ausbeuten der Quelle. Dabei gliedert sich das operative Geschäft in zwölf Product Service Lines, die in den beiden Segmenten "Drilling & Evaluation" (Bohren und Auswertung) und "Completion & Production" (Fertigstellung und Produktion) zusammengefasst sind. Der Konzern verfügt über einen Hauptsitz in Dubai und dokumentiert damit seine Ausrichtung auch auf die östliche Hemisphäre.

Offizielle Webseite: www.halliburton.com