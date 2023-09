Unternehmensprofil

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ist in die beiden Teilkonzerne "Hafenlogistik" und "Immobilien" gegliedert. Der Teilkonzern Hafenlogistik (börsennotierte A-Aktien) ist entlang der logistischen Kette zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland aktiv. Hierzu gehört das Segment Container, dessen Terminals in Altenwerder, Burchardkai, Tollerort, Odessa (Ukraine) und Tallinn (Estland) Containerschiffe abfertigen und Container auf andere Verkehrsträger verladen. Weitere Aktivitäten betreffen die Segmente Intermodal (einschließlich der Lkw-Speditionstochter CTD) und Logistik (u.a. Dienstleistungen im Bereich Spezialumschlag). Der Teilkonzern Immobilien (nicht börsennotierte S-Aktien) entwickelt, vermietet und betreut Immobilien am Hamburger Hafenrand. Dazu zählt auch die Speicherstadt, das größte historische Lagerhausquartier der Welt mit rund 300.000 qm Gewerbeflachen. Weitere hochwertige Objekte mit rund 63.000 qm werden am Fischmarkt Hamburg-Altona bewirtschaftet.

Offizielle Webseite: www.hhla.de