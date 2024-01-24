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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Harley-Davidson

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WKN 871394
ISIN US4128221086
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,91 3,78 4,47 5,19 5,84
    Nettogewinn (Mrd) 0,19 0,08 0,33 0,45 0,70
    Gewinn/Aktie 1,96 0,68 2,82 3,46 4,96
    Dividende/Aktie 0,76 0,74 0,72 0,69 0,66
    Rendite (%) 3,08 3,01 3,51 2,29 1,79
    KGV 12,39 38,22 7,27 8,71 7,43
    KUV 0,61 0,77 0,56 0,74 0,86

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Harley-Davidson, Inc. ist die Mutter zweier Unternehmensgruppen, die als Harley-Davidson Motor Company (HDMC) und Harley-Davidson Financial Services (HDFS) aktiv sind. Das Unternehmen ist in zwei Segmente geteilt. Motorräder & nahestehende Produkte vertreibt HDMC, die außerdem HD-Motorräder entwerfen, produzieren und im Großhandel als für den Straßenverkehr Motorräder verkaufen; dazu kommen eine Reihe von Motorradteilen, Zubehör, allgemeine Handelswaren und damit verbundene Dienstleistungen. Im Segment Finanzdienstleistungen werden von HDFS Finanzierungen für den Groß- und Einzelhandel, Versicherungen und versicherungsbezogene Produkten in erster Linie für HD-Händler und deren Endkunden angeboten. HDFS betreibt dieses Geschäft hauptsächlich von Nordamerika aus. Harley-Davidson, Inc. wurde im Jahr 1981 in die Gruppe aufgenommen, gleichzeitig kaufte die Gruppe das HD- Motorrad-Geschäft von AMF Inc. und integrierte es auf dem Wege eines MBO.

    Offizielle Webseite: https://www.harley-davidson.com

    Aktionärsverteilung