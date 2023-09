Unternehmensprofil

Harley-Davidson, Inc. ist die Mutter zweier Unternehmensgruppen, die als Harley-Davidson Motor Company (HDMC) und Harley-Davidson Financial Services (HDFS) aktiv sind. Das Unternehmen ist in zwei Segmente geteilt. Motorräder & nahestehende Produkte vertreibt HDMC, die außerdem HD-Motorräder entwerfen, produzieren und im Großhandel als für den Straßenverkehr Motorräder verkaufen; dazu kommen eine Reihe von Motorradteilen, Zubehör, allgemeine Handelswaren und damit verbundene Dienstleistungen. Im Segment Finanzdienstleistungen werden von HDFS Finanzierungen für den Groß- und Einzelhandel, Versicherungen und versicherungsbezogene Produkten in erster Linie für HD-Händler und deren Endkunden angeboten. HDFS betreibt dieses Geschäft hauptsächlich von Nordamerika aus. Harley-Davidson, Inc. wurde im Jahr 1981 in die Gruppe aufgenommen, gleichzeitig kaufte die Gruppe das HD- Motorrad-Geschäft von AMF Inc. und integrierte es auf dem Wege eines MBO.

Offizielle Webseite: www.harley-davidson.com