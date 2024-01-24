Harley-Davidson
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dpa-AFX News zu Harley-Davidson
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|3,91
|3,78
|4,47
|5,19
|5,84
|Nettogewinn (Mrd)
|0,19
|0,08
|0,33
|0,45
|0,70
|Gewinn/Aktie
|1,96
|0,68
|2,82
|3,46
|4,96
|Dividende/Aktie
|0,76
|0,74
|0,72
|0,69
|0,66
|Rendite (%)
|3,08
|3,01
|3,51
|2,29
|1,79
|KGV
|12,39
|38,22
|7,27
|8,71
|7,43
|KUV
|0,61
|0,77
|0,56
|0,74
|0,86
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Harley-Davidson, Inc. ist die Mutter zweier Unternehmensgruppen, die als Harley-Davidson Motor Company (HDMC) und Harley-Davidson Financial Services (HDFS) aktiv sind. Das Unternehmen ist in zwei Segmente geteilt. Motorräder & nahestehende Produkte vertreibt HDMC, die außerdem HD-Motorräder entwerfen, produzieren und im Großhandel als für den Straßenverkehr Motorräder verkaufen; dazu kommen eine Reihe von Motorradteilen, Zubehör, allgemeine Handelswaren und damit verbundene Dienstleistungen. Im Segment Finanzdienstleistungen werden von HDFS Finanzierungen für den Groß- und Einzelhandel, Versicherungen und versicherungsbezogene Produkten in erster Linie für HD-Händler und deren Endkunden angeboten. HDFS betreibt dieses Geschäft hauptsächlich von Nordamerika aus. Harley-Davidson, Inc. wurde im Jahr 1981 in die Gruppe aufgenommen, gleichzeitig kaufte die Gruppe das HD- Motorrad-Geschäft von AMF Inc. und integrierte es auf dem Wege eines MBO.
Offizielle Webseite: https://www.harley-davidson.com