Die Experten von Morningstar verraten, welche Konsumgüter-Aktien aktuell stark unterbewertet sind, dabei einen Burggraben aufweisen und bald bis zu 100 Prozent steigen könnten. Um welche 4 Aktien es sich handelt.

Erin Lash, der leitende Analyst bei Morningstar für Konsum-Aktien, schreibt, dass Konsumgüter-Aktien in den USA im Schnitt um 28,1 Prozent in 2023 bis Ende August gestiegen sind. dahingegen legte der gesamte Markt lediglich um 16,4 Prozent zu. Dennoch sieht Lash jetzt noch Potenzial bei zyklischen Konsumgüter-Aktien.

Diese zyklischen Konsumgüter-Aktien können laut Morningstar noch um bis zu 100 Prozent steigen

Dazu schreibt Morningstar: "Zu diesem Sektor gehören Einzelhandelsgeschäfte, Automobil- und Autoteilehersteller, Restaurants, Beherbergungsbetriebe und Unterhaltungsunternehmen. Zu den Unternehmen in diesem Sektor gehören Amazon.com, Home Depot und Starbucks." Um nun die besten Aktien herauszusuchen, mussten die Aktien mindestens vier von fünf Morningstar-Sterne erhalten haben, mussten einen Burggraben aufweisen - also einen unfairen Vorteile gegenüber der Konkurrenz haben - und eine günstige Bewertung aufweisen. Heraus kam folgende Liste:

- Etsy

- Polaris

- Harley Davidson

- Nike

Morningstar Unterbewertete Aktien laut Morningstar

Bis zu 100 Prozent Kurspotenzial bei Etsy, Nike und Co

Den fairen Preis für Etsy sieht Morningstar derweil bei 145 Dollar. Damit hat die Aktie aktuell fast 100 Prozent Kurspotenzial. Dazu schreibt Analyst Sean Dunlop von Morningstar: „Etsy gehört zu den Top-10-E-Commerce-Anbietern in den USA und im Vereinigten Königreich und verfügt auch über umfangreiche Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Australien und Kanada. Das Unternehmen besetzt eine interessante Nische und bringt Käufer und Verkäufer über seinen Online-Marktplatz zusammen, um Vintage- und Kunsthandwerkswaren auszutauschen. Das Unternehmen hat sich als einer der größten Player in einem schnell wachsenden Markt etabliert und generiert Einnahmen aus Listungsgebühren, Provisionen auf verkaufte Artikel, Werbedienstleistungen, Zahlungsabwicklung und Versandetiketten."

Bei Polaris setzt Morningstar das Kursziel auf 171 Dollar. Dies macht ein Kurspotenzial von genau 50 Prozent. Dabei stellt Polaris Motorboote, Motorräder, Schnee-Mobile und ähnliche Gefährte her und liefert Ersatzteile. Damit baute man sich einen guten Burggraben auf.

Und noch ein ähnliches Unternehmen schaffte es in die Liste von Morningstar. Nämlich das Motorrad-Unternehmen Harley Davidson. Dazu schreibt Jaime M. Katz: “„Harley-Davidson ist ein weltweit führender Hersteller von schweren Motorrädern, Waren, Teilen und Zubehör. Harley-Davidson Financial Services bietet Großhandelsfinanzierungen für Händler sowie Einzelhandelsfinanzierungen und Versicherungsmaklerdienste für Kunden an." Und weiter: „Mit seiner langen Erfahrung in der Herstellung verfügt Harley-Davidson über eine starke Marke und ein Händlernetz, die ihm einen großen wirtschaftlichen Vorsprung und eine beherrschende Stellung auf dem US-amerikanischen Motorradmarkt verschaffen.“ Den fairen Preis sieht Morningstar bei Harley-Davidson bei 46,50 Dollar, was jetzt noch ein Potenzial von 36 Prozent bedeutet.

Zuguterletzt empfehlen die Experten von Morningstar auch die Nike-Aktie zum Kauf. Weil Nike sowohl einen weltweiten Vertrieb online und offline hat, zuletzt mehr Produkte, mit besserer Qualität und in kürzerer Zeit entwickelte und vertrieb, sieht David Swartz noch ein Potenzial bis 136 Dollar. Dies macht ein Kurspotenzial von aktuell noch 33 Prozent. Dazu schreibt Morningstar: "„Wir glauben, dass die Strategien von Nike es dem Unternehmen ermöglichen, seine Führungsposition zu behaupten. In den letzten Jahren hat das Unternehmen in sein Direct-to-Consumer-Netzwerk investiert und gleichzeitig viele Großhandelskonten gestrichen."

Und lesen Sie auch: Morningstar verrät: Diese abgestraften Value-Aktien führen jetzt die Qualitäts-Rallye an

oder: Diese Top-Zinsangebote sollten sich Anleger noch im September sichern