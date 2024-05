Unternehmensprofil

Die Unternehmensgruppe der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG gehört zu den weltweit führenden Anbietern von hochwertigen Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Als Hersteller beliefert die Gruppe Kunden aus Hightech-Branchen im In - und Ausland. Dazu zählen unter anderem Branchen wie die Medizintechnik, optische Industrie, Luftfahrt, Energietechnik, Automobilindustrie und Motorsport sowie deren Zulieferindustrien. Wichtiges Ereignis des Jahres 2004 war die Eröffnung einer Vertriebsniederlassung in Österreich und Tschechien. Ende 2005 eröffnete der Konzern in Russland einen Vertriebsstützpunkt. Darüber hinaus ist die Gruppe auch in der Schweiz, den Niederlanden, Italien, den USA und in China tätig. 2009 wurden weitere Vertriebsstützpunkte in Skandinavien und Südosteuropa und 2011 in Polen gegründet.

Offizielle Webseite: www.hermle.de