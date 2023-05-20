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Hormel

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H T
WKN 850875
ISIN US4404521001
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 12,45 12,28 12,11 11,92 12,11
    Nettogewinn (Mrd) 0,86 0,82 0,48 0,80 0,79
    Gewinn/Aktie 1,53 1,45 0,87 1,47 1,45
    Dividende/Aktie 1,19 1,17 1,16 1,13 1,10
    Rendite (%) 4,78 4,68 4,87 3,64 3,50
    KGV 16,04 16,75 27,39 21,13 21,65
    KUV 1,11 1,12 1,08 1,43 1,42

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Hormel Foods Corp. ist hauptsächlich in der Produktion von einer Vielzahl von Fleischerzeugnissen und Nahrungsmitteln sowie der Vermarktung dieser Produkte in den ganzen Vereinigten Staaten und international tätig. Obwohl Schwein und Pute die wichtigsten Rohstoffe für seine Produkte bleiben, betont das Unternehmen seit mehreren Jahren die Herstellung und den Vertrieb von Mehrwert-Konsumartikeln als Marke mehr als das Geschäft mit der Ware Frischfleisch. Hormel Foods hat kontinuierlich sein Produktportfolio durch organisches Wachstum, die Entwicklung neuer Produkte und Akquisitionen ausgebaut. International vermarktet das Unternehmen seine Produkte über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Hormel Foods International Corporation (HFIC). Strategische ausländische Standorte sind in Australien, Kanada, China, Japan und auf den Philippinen sowie in Mexiko und Vietnam.

    Offizielle Webseite: https://www.hormelfoods.com

    Aktionärsverteilung