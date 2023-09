Unternehmensprofil

Die Howmet Aerospace Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von hochentwickelten technischen Lösungen für die Luftfahrt- und Transportindustrie. Die Hauptgeschäftsfelder des Konzern konzentrieren sich auf Triebwerkskomponenten, Befestigungssysteme für die Luft- und Raumfahrt und Strukturteile aus Titan sowie auf Schmiederäder für den kommerziellen Transport. Howmet ist in 20 Ländern tätig. Rund zwei Drittel des Umsatzes werden in den USA generiert. Hervorgegangen ist die Gesellschaft aus der ARCONIC INC., die Anfang 2019 die beiden eigenständigen Gesellschaften Arconic Corp. und Howmet Aerospace Inc. aufgespalten wurde.

Offizielle Webseite: www.howmet.com