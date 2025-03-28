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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Howmet Aerospace Inc

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WKN A2PZ2D
ISIN US4432011082
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 11,04 9,76 8,25 7,43 6,64
    Nettogewinn (Mrd) 2,43 2,04 1,51 1,16 0,77
    Gewinn/Aktie 6,06 5,26 3,73 2,83 1,85
    Dividende/Aktie 0,61 0,52 0,44 0,26 0,17
    Rendite (%) 0,22 0,18 0,21 0,24 0,31
    KGV 46,63 55,74 54,97 38,65 29,25
    KUV 10,27 11,66 10,02 5,98 3,34

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Howmet Aerospace Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von hochentwickelten technischen Lösungen für die Luftfahrt- und Transportindustrie. Die Hauptgeschäftsfelder des Konzern konzentrieren sich auf Triebwerkskomponenten, Befestigungssysteme für die Luft- und Raumfahrt und Strukturteile aus Titan sowie auf Schmiederäder für den kommerziellen Transport. Howmet ist in 20 Ländern tätig. Rund zwei Drittel des Umsatzes werden in den USA generiert. Hervorgegangen ist die Gesellschaft aus der ARCONIC INC., die Anfang 2019 die beiden eigenständigen Gesellschaften Arconic Corp. und Howmet Aerospace Inc. aufgespalten wurde.

    Offizielle Webseite: https://www.howmet.com

    Aktionärsverteilung