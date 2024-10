Nvidia wurde vom Thron gestoßen – denn eine andere Aktie ist nun an der Spitze mit der besten Performance seit Jahresanfang im S&P 500 Index. Um welchen Überraschungs-Kandidaten es sich dabei handelt – und bei welchem High-Performer sich der Einstieg jetzt noch immer lohnt.

Sie gilt als eine der Aktien mit der besten Performance überhaupt: KI-Star Nvidia. Vergangenes Jahr konnte sie ein Plus von über 200 Prozent erzielen – und war somit die Aktie mit der besten Performance 2023 im S&P 500 Index, der die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA enthält.

Und auch dieses Jahr hielt sich Nvidia weiter an der Spitze. Doch nun musste die Aktie Platz machen für einen anderen Kandidaten – und der überrascht.

Diese Aktie mit der besten Performance des Jahres im S&P 500 schlägt Nvidia

Denn womöglich erwartet man nun eine weitere Highflyer-KI-Aktie, die mit ihrer Performance alle hinter sich lässt. Doch tatsächlich befindet sich keine Tech-Aktie an der Spitze. Mit einem Plus von rund 220 Prozent beansprucht nun Vistra den ersten Platz für sich. Das Unternehmen aus Texas ist laut eigener Aussage der größte wettbewerbsfähige Stromerzeuger in den USA und verfügt über eine Kapazität von circa 41.000 Megawatt. Um sich das besser vorzustellen: Das reicht laut Vistra aus, um rund 20 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen.

Das Unternehmen profitiert nicht nur von einem hohen Energiebedarf, sondern auch von der Nachfrage nach nachhaltigen Energiealternativen. Besonders die starke Entwicklung im Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), die einen enorm hohen Bedarf an Energie verlangt, sollte Vistra zukünftig in die Karten spielen.

Vistra zahlt außerdem eine Dividende und ist mit einem KGV von derzeit 21 günstiger bewertet als der S&P 500 Index mit einem KGV von 27. Für dieses und auch das nächste Geschäftsjahr erwarten Analysten im Schnitt zweistellige Zuwächse beim Umsatz und Gewinn je Aktie. Die deutliche Mehrheit von ihnen rät außerdem zum Kauf der Aktie. Wolfe Research sieht mit einem Kursziel von 138 US-Dollar die höchsten Kurschancen von 13 Prozent.

Das sind die Top-Performer im S&P 500 dieses Jahr

Zu den weiteren Top-Performern zählen neben Vistra auch noch Nvidia, Constellation Energy, Palantir und Howmet Aerospace. Palantir wurde erst am 23. September in den Index aufgenommen.

Doch auch, wenn Nvidia aktuell vom Thron gestoßen wurde, so bietet die Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel von 148 US-Dollar aktuell noch immer die höchsten Kurschancen von den Top 5 Performern mit 26 Prozent.

Top Performer des S&P 500 seit Jahresanfang

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Palantir Technologies.