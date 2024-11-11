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Humana Inc.

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WKN 856584
ISIN US4448591028
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 169,35 162,82 129,66 117,76 106,37
    Nettogewinn (Mrd) 1,99 1,11 1,20 1,21 2,48
    Gewinn/Aktie 16,24 7,16 9,87 10,01 20,09
    Dividende/Aktie 3,79 3,68 3,54 3,54 3,44
    Rendite (%) 1,04 1,01 1,38 1,40 0,75
    KGV 22,16 40,20 25,95 25,35 22,79
    KUV 0,26 0,28 0,24 0,26 0,53

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Humana Inc. und ihre Tochterfirmen betreuen rund 17 Millionen Mitglieder im Bereich gesundheitliche und medizinische Versorgungspläne sowie etwa fünf Millionen Mitglieder im Bereich Spezialprodukte. Die Produkte und Leistungen richten sich an Einzelpersonen, Familien, Senioren sowie Soldatinnen, Soldaten und Vetereanen. Das Unternehmen gliedert seine Geschäfte in drei Segmente. Das Segment Retail beinhaltet Produkte für Privatpersonen, einschließlich medizinische und zusätzliche Leistungspläne. Das Segment Group and Specialty umfasst gewerbliche Krankenvoll- und Spezialversicherungen, einschließlich Zahn-, Seh- und Lebensversicherungen sowie Verwaltungsdienstleistungen. Die vom Segment Healthcare Services angebotenen Produkte werden als Schlüssel zu einem integrierten Versorgungsmodell gesehen. Hier werden Dienstleistungen u.a. für Apotheken, Leistungserbringer und die klinische Pflege sowie für andere Humana-Bereiche und für Mitglieder externer Gesundheitspläne erbracht.

    Offizielle Webseite: https://humana.gcs-web.com

    Aktionärsverteilung