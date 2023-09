Unternehmensprofil

ING Groep NV ist ein global agierender Finanzkonzern mit niederländischen Wurzeln. Gemessen an der Marktkapitalisierung zählt ING zu den größten Finanzgruppen der Welt und zu den zehn größten in Europa. Zu den Töchtern gehört die deutsche ING DiBa. Den über 48 Millionen Kunden bietet ING Dienstleistungen rund um das Banking, Versicherungen und die Vermögensverwaltung. Zum Kundenkreis zählen Privatpersonen, kleine und mittelständische sowie große Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Regierungen. Anfang 2011 wurde das Versicherungsgeschäft vom Bankgeschäft abgetrennt, um es an die Börse zu bringen.

Offizielle Webseite: www.ing.com