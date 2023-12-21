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Intershop Communications

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WKN A25421
ISIN DE000A254211
Börse -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 31,50 30,75 33,26 38,76 37,99
    Nettogewinn (Mio) 0,65 -0,17 -3,22 -0,35 -3,08
    Gewinn/Aktie 0,04 -0,01 -0,21 -0,02 -0,21
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 33,39 - - - -
    KUV 0,69 0,96 0,50 0,65 0,77

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die INTERSHOP Communications AG bezeichnet sich als einen der führenden Anbieter innovativer und umfassender eCommerce-Lösungen. Mit dem Kernprodukt Enfinity Suite bietet INTERSHOP eine leistungsstarke Standardsoftware für den Vertrieb über das Internet, alle zugehörigen Dienstleistungen sowie umfassende Online-Marketing-Services an. Darüber hinaus übernimmt INTERSHOP im Auftrag seiner Kunden die gesamte Prozesskette des Online-Handels einschließlich Fulfillment. Weltweit setzen über 300 große und mittelständische Unternehmen und Organisationen auf Intershop, u. a. HP, BMW, Daimler, Otto Group und Deutsche Telekom. INTERSHOP unterhält Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Das Unternehmen berichtet in den beiden Segmenten "Produkte" und "Service".

    Offizielle Webseite: https://www.intershop.de

    Aktionärsverteilung