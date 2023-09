Unternehmensprofil

Die InVision AG (zuvor InVision Software AG) entwickelt und vermarktet Softwareprodukte, mit denen die Kunden ihren Personaleinsatz optimieren können. Mit diesem Fokus ist die Gesellschaft mit drei Produkten am Markt aktiv. Injixo ist eine Cloud-Software zum Workforce-Management für Callcenter. The Call Center School wird als leistungsfähige Lernplattform für praxisnahe E-Learnings für Contactcenter bezeichnet. InVision WFM unterstützt Contactcenter bei ihrem Workforce-Management. Die InVision-Software deckt sowohl die Bedarfsprognose, die Einsatzplanung und -optimierung als auch die Zeitwirtschaft und das Controlling ab. Die Gesellschaft unterhält neben Deutschland Vertriebsstandorte in vielen anderen Ländern weltweit.

Offizielle Webseite: www.invision.de