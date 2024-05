Unternehmensprofil

Die IONOS Group SE ist ein international tätiger Digitalisierungspartner und Cloud Enabler. Zum breiten Angebotsportfolio gehören Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Webpräsenz und -produktivität sowie Cloud-Lösungen, die von rund 6,0 Millionen Kunden weltweit genutzt werden. Mit mehr als elf Millionen registrierten Domains sieht sich IONOS als europäischer Marktführer im Webhosting. Europäische Schwerpunktmärkte sind Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Polen, Österreich und die Niederlande; in Nordamerika ist das Unternehmen in den USA, Kanada und Mexiko aktiv.

Offizielle Webseite: www.ionos.de