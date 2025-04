IVECO GROUP N.V. AANDELEN OP NAAM EUR 1

Unternehmensprofil

Die Iveco Group N.V. ist Obergesellschaft eines weltweit führenden Investitionsgüterkonzerns, dessen Geschäftstätigkeit einerseits die Produktion und den Vertrieb von Lkw, Nutzfahrzeugen, Bussen und Spezialfahrzeugen wie für die Feuerwehr und die Verteidigung umfasst (Segment Commercial and Specialty Vehicles). Darüber hinaus entwickeln, fertigen und vertreiben die Unternehmen des Segments Powertrain unter der Marke FPT Industrial eine Reihe von Verbrennungsmotoren, alternativen Antriebssystemen, Getriebesystemen und Achsen für On- und Off-Road-Anwendungen sowie für die Schifffahrt und die Stromerzeugung. Abgerundet werden diese Aktivitäten durch das Segment Financial Services, das eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Händler und Kunden anbietet. Die Gruppe verfügt über Produktions-, Handels- und Finanzdienstleistungsunternehmen in mehr als 30 Ländern.

Offizielle Webseite: www.ivecogroup.com