Unternehmensprofil

Die Juniper Networks, Inc. entwirft, entwickelt und vertreibt Produkte und Services für Hochleistungsnetzwerke. Eingesetzt werden die Produkte des Unternehmens in den Bereichen Routing, Switching, Wi-Fi, Netzwerksicherheit und Software-Defined Networking. Der Vertrieb erfolgt in mehr als 150 Ländern weltweit, wobei drei geografische Regionen adressiert werden, und zwar "Nord-, Mittel- und Südamerika" (Americas), "Europa, Naher Osten und Afrika" (EMEA) sowie "Asien-Pazifik" (APAC). Gegründet wurde das Unternehmen am 6. Februar 1996 in Kalifornien von Pradeep Sindhu, der zuvor elf Jahre im computer science lab von Xerox PARC beschäftigt gewesen war.

Offizielle Webseite: www.juniper.net