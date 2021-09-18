KAP Beteiligungs-AG
Aktuelle Nachrichten zu KAP Beteiligungs-AG
dpa-AFX News zu KAP Beteiligungs-AG
EQS-News: KAP AG: HAUPTVERSAMMLUNG STIMMT ALLEN BESCHLUSSVORLAGEN MIT DEUTLICHER MEHRHEIT ZU (deutsch)
EQS-News: KAP AG STARTET ERWARTUNGSGEMÄSS IN DAS NEUE GESCHÄFTSJAHR UND BESTÄTIGT PROGNOSE FÜR 2026 (deutsch)
EQS-News: KAP AG STRUKTURIERT PRODUKTIONSKAPAZITÄTEN IM SEGMENT ENGINEERED PRODUCTS NEU (deutsch)
EQS-News: KAP AG: EINIGUNG AUF REFINANZIERUNGKONZEPT; NEUER KONSORTIALKREDIT SICHERT HANDLUNGSSPIELRAUM FÜR WEITEREN TRANSFORMATIONSPROZESS (deutsch)
EQS-Adhoc: KAP AG: KAP AG: EINIGUNG AUF REFINANZIERUNGSKONZEPT; BESTEHENDER KONSORTIALKREDIT UM DREI JAHRE VERLÄNGERT (deutsch)
EQS-News: KAP AG ERZIELT IM GESCHÄFTSJAHR 2025 IN EINEM ANSPRUCHSVOLLEN MARKTUMFELD EIN NORMALISIERTES EBITDA IM RAHMEN DER PROGNOSE (deutsch)
EQS-News: KAP AG WEITERHIN DURCH HERAUSFORDERNDES MARKTUMFELD BELASTET - OPERATIVE ENTWICKLUNG IM RAHMEN DER ERWARTUNGEN (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
|253,92
|279,78
|412,63
|433,47
|345,62
|Nettogewinn (Mio)
|-67,48
|-45,65
|-0,11
|-1,69
|39,86
|Gewinn/Aktie
|-8,69
|-5,88
|-0,02
|-0,22
|5,14
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|1,00
|1,00
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|6,67
|4,42
|KGV
|-
|-
|-
|-
|4,40
|KUV
|0,06
|0,26
|0,26
|0,27
|0,51
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die KAP AG nimmt ausschließlich Holding-Funktionen wahr, das operative Geschäft ist bei den Tochtergesellschaften angesiedelt. Das operative Geschäft umfasst fünf Segmente. Das Segment "engineered products" entwickelt, produziert und vermarktet ein breites Angebot an Spezialprodukten aus technischen Fäden und Geweben. Hauptprodukte sind hier Festigkeitsträger für die Kautschukindustrie und den Bausektor sowie PVC-Folien für Schwimmbäder und die Dachisolation. im Segment "flexible films" ist auf die Beschichtung von Vliesen, Geweben, Folien und Papier spezialisiert, die als Dachunterspannbahnen und in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Segment "precision components" stellt komplexe Metall-, Fräs- und Kunststoffteile her. Im Segment "surface technologies" werden Oberflächen beschichtet und veredelt. Das Segment "it/services" wurde im dritten Quartal 2020 veräußert.
Offizielle Webseite: https://www.kap.de