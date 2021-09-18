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KAP Beteiligungs-AG

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WKN 620840
ISIN DE0006208408
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2025 2024 2023 2022 2021
    Umsatz (Mio) 253,92 279,78 412,63 433,47 345,62
    Nettogewinn (Mio) -67,48 -45,65 -0,11 -1,69 39,86
    Gewinn/Aktie -8,69 -5,88 -0,02 -0,22 5,14
    Dividende/Aktie - - - 1,00 1,00
    Rendite (%) - - - 6,67 4,42
    KGV - - - - 4,40
    KUV 0,06 0,26 0,26 0,27 0,51

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die KAP AG nimmt ausschließlich Holding-Funktionen wahr, das operative Geschäft ist bei den Tochtergesellschaften angesiedelt. Das operative Geschäft umfasst fünf Segmente. Das Segment "engineered products" entwickelt, produziert und vermarktet ein breites Angebot an Spezialprodukten aus technischen Fäden und Geweben. Hauptprodukte sind hier Festigkeitsträger für die Kautschukindustrie und den Bausektor sowie PVC-Folien für Schwimmbäder und die Dachisolation. im Segment "flexible films" ist auf die Beschichtung von Vliesen, Geweben, Folien und Papier spezialisiert, die als Dachunterspannbahnen und in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Segment "precision components" stellt komplexe Metall-, Fräs- und Kunststoffteile her. Im Segment "surface technologies" werden Oberflächen beschichtet und veredelt. Das Segment "it/services" wurde im dritten Quartal 2020 veräußert.

    Offizielle Webseite: https://www.kap.de

    Aktionärsverteilung