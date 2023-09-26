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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Kingfisher

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WKN 812861
ISIN GB0033195214
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 13,40 13,10 12,95 12,78 12,98
    Nettogewinn (Mrd) 0,45 0,43 0,25 0,19 0,35
    Gewinn/Aktie 0,28 0,24 0,14 0,10 0,18
    Dividende/Aktie 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12
    Rendite (%) 4,10 4,05 3,67 5,04 5,63
    KGV 11,00 12,12 24,11 24,38 12,11
    KUV 0,37 0,40 0,47 0,35 0,32

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Kingfisher PLC ist eigenen Angaben zufolge Europas größte Baumarktkette. Mit mehr als 1.900 Filialen, die unter den Namen B&Q, Castorama, Brico Dépôt, Screwfix, TradePoint and Koctas betrieben werden, ist das Unternehmen in acht Ländern aktiv. Der regionale Schwerpunkt liegt mit mehr als 1.200 Filialen in Großbritannien und Irland. Mit jeweils rund 250 Filialen sind Frankreich und die Türkei von größerer Bedeutung. Mehr als 100 Filialen operieren in Polen. Kleinere Engagements bestehen in Spanien und Portugal.

    Offizielle Webseite: https://www.kingfisher.com

    Aktionärsverteilung