Unternehmensprofil

Die Kingfisher PLC ist eigenen Angaben zufolge Europas größte Baumarktkette. Mit rund 1.200 Filialen rund um den Globus sieht sich das Unternehmen weltweit auf Platz Drei. Dabei beteiligte sich der Konzern an diversen Branchenunternehmen, u.a. in Deutschland an der Baumarktkette Hornbach. Änderungen in der Entscheidungsfindung seitens Hornbach sowie die strategische Neuausrichtung (Expansion in Rumänien durch Übernahme von Bricostore) des Konzerns führten allerdings dazu, die Anteile mit einem Gesamtwert von ca. 230 Mio. Euro z.T. an die Eigentümerfamilie (100 Mio. für alle nicht gelisteten Aktien) zurück zu verkaufen und den Rest über den Kapitalmarkt zu veräußern, da die genannten Aktivitäten in Konkurrenz zu Hornbach stehen und daher nicht mehr ins Portfolio passen. In Deutschland wurden 2017 zehn neue Märkte eröffnet, die unter der Marke Screwfix vor allem Handwerker zur Zielgruppe haben.

Offizielle Webseite: www.kingfisher.com