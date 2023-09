Unternehmensprofil

Die KROMI Logistik AG ist einer der weltweit führenden Anbieter für Tool Management und damit ein wichtiger Partner der produzierenden Industrie. Das Unternehmen verbindet Technologie, innovatives Datenmanagement und effiziente Logistikprozesse zu Lösungen, mit denen Zerspanungsbetriebe bei der Optimierung der Werkzeugverfügbarkeit und des Werkzeugeinsatzes unterstützt werden. Durch vernetzte Ausgabeautomaten in der Fertigung und digitales Bestandscontrolling wird sichergestellt, dass die jeweils benötigten Werkzeuge genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar sind. Neben der herstellerunabhängigen Beschaffung und Verwaltung der Werkzeuge werden die Arbeitsprozesse an den Maschinen kontinuierlich analysiert und daraus resultierende Verbesserungspotenziale maßgeschneidert in das Gesamtkonzept integriert. Für Ende Februar 2023 hat der Großaktionär die Einberufung einer HV angekündigt, in der ein Squeeze-Out beschlossen werden soll. Die Barabfindung soll 8,50 Euro betragen.

Offizielle Webseite: www.kromi.de