Unternehmensprofil

Die Lang & Schwarz AG (zuvor Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG) konzentriert sich als operative Holdinggesellschaft von zwei 100%igen Konzerngesellschaften auf die Begebung von derivativen Finanzinstrumenten mit dem Fokus auf Hebelprodukten. Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG betreibt nach eigenen Angaben die führende Plattform für außerbörslichen Handel in Deutschland. Kunden von rund 20 Partnerbanken wird der Handel mit in- und ausländischen Aktien, Fonds, Bonds und ETFs, ETC's, ETN's, sowie mit eigenen Produkten angeboten. Überdies fungiert die Gesellschaft als Marketmaker und Liquidity Provider für die LS Exchange, ein elektronisches Handelssystem der Börsen AG, Hamburg und Hannover, mit dem Aktien, ETF's, ETC's, ETN's und Bonds gehandelt werden. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet klassisches Brokerage, Market Making sowie Beratung rund um Going Public und Corporate-Finance. Sie ist Listing-Partner der Deutschen Börse und Kapitalpartner der Börse Düsseldorf.

Offizielle Webseite: www.ls-d.de