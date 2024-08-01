Unternehmensprofil

Die Las Vegas Sands Corp. bezeichnet sich als der weltweit führende Entwickler von sogenannten Integrated Resorts, die neben erstklassigen Unterkünften Glücksspiel-, Unterhaltungs- und Einzelhandelszentren, Kongress- und Ausstellungseinrichtungen sowie Restaurants mit Starköchen beinhalten. Regional ist die Unternehmensgruppe auf die Vereinigten Staaten und Asien fokussiert.

Offizielle Webseite: https://www.lasvegassands.com