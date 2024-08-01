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Las Vegas Sands

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WKN A0B8S2
ISIN US5178341070
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 14,56 13,80 13,02 11,30 10,37
    Nettogewinn (Mrd) 2,27 2,05 1,87 1,75 1,43
    Gewinn/Aktie 3,31 2,86 2,35 1,97 1,60
    Dividende/Aktie 1,27 1,18 1,00 0,80 0,40
    Rendite (%) 2,60 2,41 1,54 1,56 0,81
    KGV 13,84 15,83 27,70 26,07 30,76
    KUV 2,16 2,35 3,43 3,30 3,57

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Las Vegas Sands Corp. bezeichnet sich als der weltweit führende Entwickler von sogenannten Integrated Resorts, die neben erstklassigen Unterkünften Glücksspiel-, Unterhaltungs- und Einzelhandelszentren, Kongress- und Ausstellungseinrichtungen sowie Restaurants mit Starköchen beinhalten. Regional ist die Unternehmensgruppe auf die Vereinigten Staaten und Asien fokussiert.

    Offizielle Webseite: https://www.lasvegassands.com

    Aktionärsverteilung