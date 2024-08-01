Las Vegas Sands
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H T
WKN A0B8S2
ISIN US5178341070
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Las Vegas Sands
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|14,56
|13,80
|13,02
|11,30
|10,37
|Nettogewinn (Mrd)
|2,27
|2,05
|1,87
|1,75
|1,43
|Gewinn/Aktie
|3,31
|2,86
|2,35
|1,97
|1,60
|Dividende/Aktie
|1,27
|1,18
|1,00
|0,80
|0,40
|Rendite (%)
|2,60
|2,41
|1,54
|1,56
|0,81
|KGV
|13,84
|15,83
|27,70
|26,07
|30,76
|KUV
|2,16
|2,35
|3,43
|3,30
|3,57
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Las Vegas Sands Corp. bezeichnet sich als der weltweit führende Entwickler von sogenannten Integrated Resorts, die neben erstklassigen Unterkünften Glücksspiel-, Unterhaltungs- und Einzelhandelszentren, Kongress- und Ausstellungseinrichtungen sowie Restaurants mit Starköchen beinhalten. Regional ist die Unternehmensgruppe auf die Vereinigten Staaten und Asien fokussiert.
Offizielle Webseite: https://www.lasvegassands.com