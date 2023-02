Goldman Sachs erwartet keine Rendite mehr am Aktienmarkt in diesem Jahr. Stock-Pickern empfiehlt die US-Großbank trotzdem diese Aktien, da sie trotz eines schwachen Marktes noch Renditepotenzial haben.

Die Märkte sind seit Anfang des Jahres schon stark nach oben gelaufen und das, obwohl jeder eine Rezession erwartet. Darum geht die US-Investmentbank Goldman Sachs nun davon aus, dass es am Aktienmarkt im restlichen Jahr keine Rendite mehr geben wird. Zumal auch die Inflation in den USA nur leicht sinkt, was sich negativer auf Aktien auswirken dürfte. Das bedeutet allerdings auch, dass Anleger in einem solchen Szenario mehr Risiken als Chancen haben, was eine Anlage in den breiten Markt wenig attraktiv erscheinen lässt.

Diese Aktien dennoch kaufen

Trotzdem sind die Bank und ihre Analysten der Auffassung, dass sich noch genug Möglichkeiten abseits eines MSCI World und eines S&P500-ETFs bieten. Deswegen empfiehlt das Geldhaus diese fünf spannenden Aktien, welche auch für Anleger einen Blick wert sein könnten:

Las Vegas Sands

Für interessant hält man zum Beispiel die Hotel und Casino-Kette Las Vegas Sands. Dieses weltweit operierende Unternehmen könnte vor allem durch ihr Exposure in Macao von der Öffnung der chinesischen Wirtschaft profitieren.

Netflix

Überraschend findet sich in dieser Liste auch der Streaming-Service Netflix. Das Unternehmen überzeugte zuletzt vor allem durch Kundenwachstum und könnte in einer wirtschaftlich schweren Zeit primär durch sein werbefinanziertes Modell die Nase vorn haben.

Etsy

Wenn in einer Rezession das Geld für neue Konsumgegenstände nicht reicht, greift man gerne auf gebrauchtes und selbst gemachtes zurück. Davon könnte unter anderem der Marktplatz Etsy profitieren.

Tesla

Aber nicht nur die krisensicheren Geschäftsmodelle, sondern auch stark verprügelte Aktien könnten 2023 den Markt schlagen. Ein Kandidat wäre der E-Autobauer Tesla, welcher gerade ein starkes Momentum nach oben zeigt.

Mehr zu Tesla lesen Sie hier.

Moderna

Während allerdings viele Unternehmen Finanzierungsprobleme haben und Geld knapp ist, können sich wieder andere Marktanteile kaufen. Dies gilt vordergründig für Moderna, welche an verschiedenen Krebsimpfstoffen forschen und durch die Corona-Pandemie bestens mit Kapital ausgestattet sind.

Kennen Sie schon unseren BÖRSE ONLINE Broker-Vergleich? Testen Sie hier, ob Sie aktuell beim für Sie besten und günstigsten Broker sind.