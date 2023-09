Leonardo-Finmeccanica S.p.A.

Unternehmensprofil

Leonardo S.p.A. (vorher Finmeccanica S.p.A.) zählt sich zu den weltweit zehn größten High-Tech-Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung und Sicherheit. Das operative Geschäft gliedert die italienische Gruppe in die Bereiche: Hubschrauber, Verteidigungs- und Sicherheitselektronik, Luftfahrt, Raumfahrt, Verteidigungssysteme, Energie, Transport und andere Aktivitäten. Die Gründung der Gesellschaft geht auf das Jahr 1948 zurück, als die "Società Finanziaria Meccanica Finmeccanica" von der "Istituto per la Ricostruzione Industriale" (IRI) gegründet wurde, um so die Beteiligung des Staates an Industrieunternehmen zu managen, die von der IRI aufgekauft wurden. Am 1. Januar 2017 wurde der Name in Leonardo S.p.A. geändert. Die Aktien der Gesellschaft notieren an der italienischen Börse.

Offizielle Webseite: www.leonardocompany.com