Unternehmensprofil

Die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG und ihre Tochtergesellschaften produzieren, vertreiben und verkaufen hochwertige Schokoladenprodukte wie Tafeln, Pralinen und auch Trinkschokolade. Als Premium-Anbieter hat sich Lindt & Sprüngli einen weltweit renommierten Namen erarbeitet. Dabei werden die Produkte unter den Markennamen Lindt, Ghirardelli, Caffarel, Hofbauer und Küfferle in über 100 Ländern verkauft. Das Unternehmen ist mit sechs Produktionsstandorten in Europa und zwei in den USA sowie über Vertriebsgesellschaften auf vier Kontinenten vertreten. Die Wurzeln der Gesellschaft reichen in das Jahr 1845 zurück, als Vater und Sohn in ihrer Konditorei in Zürich Schokolade in fester Form herstellten und das Unternehmen Sprüngli & Sohn gründeten. Rodolphe Lindt stellte dann die erste schmelzende Schokolade her und verkaufte sein Unternehmen später an Sprüngli. Seit 1986 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse notiert.

Offizielle Webseite: www.lindt.ch