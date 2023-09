Unternehmensprofil

Die LPKF Laser & Electronics AG bezeichnet sich als ein High-Tech-Unternehmen, das für Kunden aus dem Bereich der Elektronik- und Automobilzulieferindustrie lasergestützte und konventionelle Anlagen zur Herstellung von Leiterplatten, SMD-Metallschablonen, zur Oberflächenbearbeitung und zum Mikroschneiden entwickelt, konstruiert und vertreibt. LPKF liefert integrierte Systeme, die sowohl Hardware als auch Software und Zubehör einschließen. Mit ihren Präzisionswerkzeugen und -anlagen ist das Unternehmen an verschiedenen Punkten des Entwicklungs- und Produktionsprozesses von elektronischen Schaltungen und Bauteilen präsent. Der Konzern ist in den Segmenten "Electronics Development Equipment", "Electronics Production Equipment" und "Other Production Equipment" tätig. Die Kunden des Unternehmens stammen aus der Elektronikindustrie, der Automobilbranche und der Solarindustrie. Über Tochtergesellschaften und Distributoren ist LPKF in über 70 Ländern präsent.

Offizielle Webseite: www.lpkf.de