Unternehmensprofil

Die London Stock Exchange ist der Börsenbetreiber in Großbritannien und gehört zu den führenden Finanzinstitutionen Europas. Die operative Tätigkeit ist in die Geschäftsfelder "Capital Markets" (Börsenhandel), "Information Services" und "Technology Services" (Echtzeit-Informationssysteme) sowie "Post Trade Services - CC&G and Monte Titoli" (fokussiert auf den italienischen Markt) und "Post Trade Services - LCH.Clearnet" (Clearing) eingeteilt. Wesentliche Übernahmen der jüngeren Vergangenheit betrafen die italienische Börse (2007) und das Clearinghaus LCH.Clearnet (2011). 2017 ist die Fusion mit der Deutsche Börse AG ein zweites mal gescheitert. Der Umsatz- und Ergebnissprung in 2021 resultierten vor allem aus der Übernahme und Konsolidierung der Refinitiv Parent Limited nebst ihren Konzerngesellschaften zum 29. Januar 2021.

Offizielle Webseite: www.lseg.com