Unternehmensprofil

Die Marsh & McLennan Companies Inc. ist ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen, das Kunden in über 130 Ländern in den Bereichen Risiko, Strategie und Personal berät. Marsh berät Privat- und Geschäftskunden aller Größenordnungen bei Versicherungsmakler- und innovativen Risikomanagement-Lösungen. Guy Carpenter entwickelt fortschrittliche Risiko-, Rückversicherungs- und Kapitalstrategien. Mercer bietet Beratung und technologiegestützte Lösungen, mit denen die Altersvorsorge und Investitionen neu gestaltet werden können. Die Oliver Wyman Group fungiert als strategischer, wirtschaftlicher und markenbezogener Berater für Kunden aus dem privaten Sektor und der Regierung.

Offizielle Webseite: www.mmc.com