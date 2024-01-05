Match Group

Unternehmensprofil

IAC/InterActiveCorp versteht sich selbst als ein führendes Internetunternehmen mit 50 schnell wachsenden, vernetzten Marken. Ziel des Unternehmens ist die Ausnutzung der Interaktivitätsmöglichkeiten durch entsprechende Internetservices. Nach Unternehmensangaben rangiert das unternehmenseigene Seitennetzwerk mit mehr als 196 Millionen Einzelbesuchern weltweit auf Rang acht.

Offizielle Webseite: https://ir.mtch.com/overview/default.aspx