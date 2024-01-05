Match Group
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H T
WKN A2P75D
ISIN US57667L1070
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Match Group
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|3,61
|3,48
|3,49
|3,48
|3,36
|Nettogewinn (Mrd)
|0,98
|0,94
|0,61
|0,55
|0,65
|Gewinn/Aktie
|3,09
|2,65
|2,53
|2,12
|2,36
|Dividende/Aktie
|0,83
|0,79
|0,19
|0,19
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|0,59
|0,58
|-
|KGV
|-
|-
|12,76
|15,43
|15,47
|KUV
|-
|-
|2,32
|2,36
|2,92
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
IAC/InterActiveCorp versteht sich selbst als ein führendes Internetunternehmen mit 50 schnell wachsenden, vernetzten Marken. Ziel des Unternehmens ist die Ausnutzung der Interaktivitätsmöglichkeiten durch entsprechende Internetservices. Nach Unternehmensangaben rangiert das unternehmenseigene Seitennetzwerk mit mehr als 196 Millionen Einzelbesuchern weltweit auf Rang acht.
Offizielle Webseite: https://ir.mtch.com/overview/default.aspx