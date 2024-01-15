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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Merlin Properties

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WKN A116WC
ISIN ES0105025003
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 693,68 605,59 - - -
    Nettogewinn (Mio) 362,60 324,72 786,13 283,76 -83,50
    Gewinn/Aktie 2,20 1,51 1,40 0,56 -0,18
    Dividende/Aktie 0,45 0,42 - 0,42 0,20
    Rendite (%) 2,98 2,80 - 4,13 1,99
    KGV 26,26 28,25 8,88 18,14 -
    KUV 13,77 15,26 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Merlin Properties SOCIMI S.A. ist eine der führenden Immobiliengesellschaften in Spanien. Das Unternehmen ist auf den Kauf, das aktive Management, den Betrieb und den selektiven Verkauf von gewerblichem Immobilienvermögen fokussiert. Investitionsschwerpunkt sind Büroimmobilien, deren Anteil an den gesamten Mieterlösen im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr auf 228,6 (233,2) Mill. Euro weiter sank, bei nahezu unveränderter vermietbarer Fläche von 1,20 (1,19) Mill. qm. Bei Shopping-Centern stabilisierten sich der Umsatz auf 114,9 Mill. Euro und die Fläche auf 0,46 Mill. qm, nachdem 2020 Rückgange von 10,2 Prozent bzw. 7,7 Prozent zu verzeichnen gewesen waren. Logistikimmobilien legten beim Umsatz und den Flächen weiter zu, und zwar auf 66,0 (58,8) Mill. Euro bzw. 1,37 (1,22) Mill. qm.

    Offizielle Webseite: https://www.merlinproperties.com

    Aktionärsverteilung