Unternehmensprofil

Die Merlin Properties SOCIMI S.A. ist eine der führenden Immobiliengesellschaften in Spanien. Das Unternehmen ist auf den Kauf, das aktive Management, den Betrieb und den selektiven Verkauf von gewerblichem Immobilienvermögen fokussiert. Investitionsschwerpunkt sind Büroimmobilien, deren Anteil an den gesamten Mieterlösen im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr auf 228,6 (233,2) Mill. Euro weiter sank, bei nahezu unveränderter vermietbarer Fläche von 1,20 (1,19) Mill. qm. Bei Shopping-Centern stabilisierten sich der Umsatz auf 114,9 Mill. Euro und die Fläche auf 0,46 Mill. qm, nachdem 2020 Rückgange von 10,2 Prozent bzw. 7,7 Prozent zu verzeichnen gewesen waren. Logistikimmobilien legten beim Umsatz und den Flächen weiter zu, und zwar auf 66,0 (58,8) Mill. Euro bzw. 1,37 (1,22) Mill. qm.

Offizielle Webseite: https://www.merlinproperties.com