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Meta

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WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 305,53 254,31 200,97 164,50 134,90
    Nettogewinn (Mrd) 91,83 79,74 60,46 62,36 39,10
    Gewinn/Aktie 33,95 31,84 23,98 24,61 15,19
    Dividende/Aktie 2,21 2,15 2,10 2,00 2,00
    Rendite (%) 0,41 0,38 0,32 0,34 0,56
    KGV 15,22 18,17 27,53 23,79 23,31
    KUV 4,83 5,64 7,12 7,76 5,80

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Meta Platforms, Inc. (zuvor Facebook, Inc.) betreibt eine mobile Anwendung und Website, die Menschen mittels mobiler Geräte und PCs miteinander verbinden. Das Unternehmen hat mehr als eine Milliarde aktive Nutzer im Tagesdurchschnitt. Die meisten von ihnen greifen von einem mobilen Gerät auf Facebook zu. Hauptanwendungen sind neben Facebook Instagram (eine mobile Anwendung, über die Nutzer Fotos und Videos teilen können), Messenger (eine Mitteilungsplattform für mobile und Internetanwendungen), WhatsApp (eine schnelle, einfache und zuverlässige mobile Messaging-Anwendung) und Oculus (eine Virtual-Reality Technologie und Content-Plattform, mit denen Menschen in einer völlig immersiven und interaktiven Umgebung Spiele spielen, Inhalte konsumieren und sich mit anderen vernetzen können). Meta Platforms realisiert seine Umsätze im Wesentlichen mit dem Verkauf von Werbung.

    Offizielle Webseite: https://investor.fb.com/

    Aktionärsverteilung