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Metlife Inc

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WKN 934623
ISIN US59156R1086
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 83,28 79,68 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 6,65 6,30 3,40 4,44 1,60
    Gewinn/Aktie 10,22 8,44 4,74 5,98 1,82
    Dividende/Aktie 2,45 2,35 2,25 2,16 2,06
    Rendite (%) 2,55 2,44 2,85 2,63 3,12
    KGV 8,75 9,76 16,65 13,69 36,34
    KUV 0,70 0,77 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die MetLife Inc. kontrolliert eine weltweit agierende Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Versicherungen tätig ist. Angeboten werden Lebens-, Zahn-, Invaliditäts-, Seh-, Unfall- und Krankenversicherungen, Sach- und Unfallversicherungen, Garantiezinsversicherungen und Kapitalmarktanlagen sowie Altersvorsorge- und Sparprodukte. Darüber hinaus ist der Konzern einer der größten Marktteilnehmer in den USA auf dem Gebiet der institutionellen Vermögensverwaltung. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1921 hinein. Von wesentlicher Bedeutung in der jüngeren Vergangenheit war im Jahre 2010 die Akquisition der American Life Insurance Group Comp. (Alico), einer Tochtergesellschaft der American International Group Inc. (AIG).

    Offizielle Webseite: https://www.metlife.com

    Aktionärsverteilung