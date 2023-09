Molson Coors Beverage Co Class B

Unternehmensprofil

Molson Coors Brewing Co. ist eine der größten Brauereien der Welt. Zum Portfolio gehören die Kernmarken Blue Moon, Coors Banquet, Coors Light, Miller Genuine Draft, Miller Lite und Staropramen. Neben Bier eröffnet sich das Unternehmen zunehmend auch Märkte im Bereich der alkoholfreien Getränke. Die wichtigsten Absatzmärkte des Unternehmens sind die USA, Kanada und Europa. Molson wurde 1786 gegründet, Coors im Juni 1913. Im Februar 2005 nach Abschluss der Fusion, änderte Coors seinen Namen in Molson Coors Brewing Co.

Offizielle Webseite: www.molsoncoors.com