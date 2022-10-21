Unternehmensprofil

Die Murata Manufacturing Co. Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Bauteile und Module, die in allen Arten von elektronischen Geräten des täglichen Lebens (wie Fernsehgeräte, PCs und Smartphones) eingesetzt werden. Hauptprodukte sind mehrschichtige Keramikkondensatoren, Induktionsspulen, spezielle Filter, Mehrschicht-Kunststoffsubstrate und Verbindungsmodule sowie Lithium-Ionen-Sekundärbatterien und Sensoren. Produktion sowie Forschungs- und Entwicklung erfolgt im Wesentlichen in Japan.

Offizielle Webseite: https://www.murata.co.jp