Murata Manufacturing Co. Ltd.
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WKN 853657
ISIN JP3914400001
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Murata Manufacturing Co. Ltd.
Kennzahlen (in JPY)
|2024e
|2023e
|Umsatz (Mrd)
|1.650,00
|1.708,39
|Nettogewinn (Mrd)
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|Gewinn/Aktie
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|Dividende/Aktie
|50,70
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|Rendite (%)
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|KGV
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|KUV
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Murata Manufacturing Co. Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Bauteile und Module, die in allen Arten von elektronischen Geräten des täglichen Lebens (wie Fernsehgeräte, PCs und Smartphones) eingesetzt werden. Hauptprodukte sind mehrschichtige Keramikkondensatoren, Induktionsspulen, spezielle Filter, Mehrschicht-Kunststoffsubstrate und Verbindungsmodule sowie Lithium-Ionen-Sekundärbatterien und Sensoren. Produktion sowie Forschungs- und Entwicklung erfolgt im Wesentlichen in Japan.
Offizielle Webseite: https://www.murata.co.jp