Unternehmensprofil

Die Nabaltec AG ist ein Unternehmen der chemischen Industrie, das hochspezialisierte Produkte auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid sowie anderer mineralischer Rohstoffe entwickelt, herstellt und vertreibt. Das Spezialgebiet des Oberpfälzer Familienunternehmens sind funktionale Füllstoffe, Additive und Böhmite für die Kunststoff- und Elektronikindustrie und hochwertige Rohstoffe für die technische Keramik, die die Schwandorfer immer in gleichbleibender höchster Güte und nach spezifischen Anforderungen herstellen. Die halogenfreien und flammhemmenden Füllstoffe finden dabei Anwendung in der Verkabelung von Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern sowie in der Dämmstoffindustrie und der Datenverarbeitung. Die Vorprodukte für technische Keramik werden in der Feuerfestindustrie und der Herstellung von Reibbelägen für Bremsen, in Maschinenteilen, Zündkerzen, Hochspannungsisolatoren, Mühlenauskleidungen, Mahlkörpern und elektronischen Geräten verwendet.

Offizielle Webseite: www.nabaltec.de