Die Wirtschaft entwickelt sich in Zyklen. Viele Aktien folgen diesen Trends. Wer sich früh positioniert, kann hohe Gewinne einfahren – diese Aktien könnten bei ihrem Comeback um über 50 Prozent anziehen

Frühere Entwicklungen sind keine Garantie für die Zukunft, heißt es in der Finanzwerbung. Das gilt auch für die Kurse einzelner Aktien. Wer deutlich an Wert verloren hat, muss nicht wieder zum Ausgangsniveau zurückfinden. Gelingt ein Comeback, sind hohe Kursgewinne möglich. Die Redaktion stellt drei Werte vor, deren fundamentales Ergebnispotenzial rechtfertigt, dass sie frühere Kursniveaus wieder erreichen können. Dabei hat die Redaktion Werte ausgewählt, deren Potenzial zumindest 50 Prozent beträgt.

Fan von Aktien, die das Potenzial zum Comeback haben? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Reversal Index von BÖRSE ONLINE. Er setzt auf zehn Highflyer, die noch vor wenigen Monaten als Zukunftsaktien gehandelt wurden und deren Kurse zuletzt unter die Räder kamen. Die ersten befinden sich wieder auf dem Weg nach oben.





Mega Chancen auf 50% mit diesen Comeback-Aktien

Ein leicht nachvollziehbarer Kandidat ist die Aktie von RTL Group. Der Medienkonzern ist unter Druck, weil die Nutzung linearer Formate abnimmt. Gleichwohl gelingt es, das Geschäft neu aufzustellen, die Nutzerzahlen der eigenen Streaming-Plattform RTL+ zu steigern. Im ersten Quartal etwa wächst die Zahl der Abonnenten um mehr als 24 Prozent auf sechs Millionen. Der Umsatz in dem Geschäft verbesserte sich gar um 41 Prozent. Auch die Erlöse im Werbegeschäft zogen um ein Zehntel an. Das deutet darauf hin, dass das Unternehmen in dem für die Erträge noch wichtigsten Bereich die Trendwende geschafft haben sollte. Für 2024 strebt der Konzern in etwa das Vorjahresergebnis an. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Anlaufverluste des Streamingbereichs höher erwartet worden waren. Dass die Aktie auf diese erfreuliche Entwicklung noch nicht reagiert hat, ist verwunderlich.

Das sollte sich aber ändern, spätestens wenn es auf den Ausschüttungstermin 2025 zugehen wird. Die Aktie ist bei Dividendenjägern sehr beliebt. Das Unternehmen hat auf dem aktuellen Ertragsniveau eine Ausschüttungspower Richtung drei Euro pro Aktie, für 2023 wurden 2,75 Euro gezahlt. Für das laufende Jahr kann es aber einen kräftigen Aufschlag geben. In den vergangenen Jahren zahlte der Konzern immer einen satten Bonus, wenn die Einnahmen durch Firmenverkäufe höher ausfielen. Und für das Geschäftsjahr 2024 gibt es einen Sonderertrag. RTL hatte im Dezember gemeldet, dass die niederländische Tochter an DPG Media verkauft wurde, für 1,1 Milliarden Euro. Der Kaufpreis wird fällig bei Abschluss der Transaktion, also Mitte des Jahres.

Der Konzern wird daraus einen Gewinn in Höhe von 800 Millionen Euro verbuchen, der weitgehend steuerfrei sein wird. Geht es nach der Konzernpolitik, dass 80 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden, könnten zusammen mit der regulären Dividende auch 6,50 Euro gezahlt werden, sagen die Analysten von Kepler Cheuvreux. Angesichts dessen könnte sich die Aktie im Vorfeld des Ausschüttungstermins Richtung 50 Euro auf den Weg machen. Kursziel: 45 Euro.

Übrigens: Dieser Artikel erschien zuerst in der neuen Print-Ausgabe von BÖRSE ONLINE. Dort finden Sie auch noch weitere Comeback-Aktien, die Chancen von über 50 Prozent bieten könnten. Die finden Sie hier

Oder lesen Sie auch: Absurde Performance: Diese deutschen Aktien schlagen alles - und diese sollte man besser verkaufen

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.