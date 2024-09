Die geprügelten Aktien der Wasserstoffkonzerne Plug Power und Nel ASA konnten sich zuletzt an der Börse etwas stabilisieren. Die Abwärtsspirale dreht sich aber weiter. Können sich die Titel dennoch befreien?

Bei Plug Power ist diese Bild selten geworden. Am Montag verzeichnete die Aktie des Wasserstoffproduzenten ein Kursplus von über zwei Prozent. Auch Wettbewerber Nel ASA konnte zuletzt die Unterstützung bei 0,45 Euro verteidigen und so ein positives Signal an Anleger senden. Von einer Trendwende kann aber keine Rede sein.

Plug Power ist schon vor einiger Zeit daran gescheitert, die wichtige Marke von zwei US-Dollar an der Börse zu verteidigen. Mit einem Wert von nun knapp 1,5 US-Dollar ist die Korrektur bei der Aktie weiter in vollem Gange. Sogar ein Absturz auf unter einen US-Dollar ist nicht ausgeschlossen. Kleine Hochs durch Geldzuflüsse von der amerikanischen Regierung sind vor allem darauf zurückzuführen, dass angeblich viele Projekte noch vor einer möglichen US-Präsidentschaft Donald Trumps durchgedrückt werden. Anleger sollten diesen Umstand nicht allzu viel Bedeutung beimessen.

Und auch bei Nel ASA war die Freude nur von kurzer Dauer. Mittlerweile notiert die Aktie bei 0,43 Euro und könnte wohl bald die nächste Unterstützung bei 0,40 Euro testen.

Das macht der Wasserstoffbranche um Plug Power und Nel ASA Hoffnung

Wirklich Hoffnung macht Anlegern von Plug Power und Nel ASA momentan nur das: Laut eines Berichts der Internationalen Energieagentur sollen noch in diesem Jahr die weltweiten Investitionen in saubere Energietechnologien fast doppelt so hoch ausfallen wie die in fossile Brennstoffe. Langfristig kann das die Aktien stützen, kurzfristig reicht das noch nicht für ein Comeback der Papiere.

Was braucht es für ein Comeback der Wasserstoff-Aktien?

Die größte Herausforderung für Wasserstoffproduzenten bleibt der Aufbau einer wirtschaftlichen Wasserstoffinfrastruktur, die erhebliche Investitionen benötigt. Ob das Geld und die Geduld der Anleger dafür reichen, bleibt fraglich, werden aber die nächsten Jahre zeigen. Kurzfristig ist im Chart bei Plug Power klar, was es braucht, nämlich eine nachhaltige Erholung über zwei US-Dollar. Nel ASA muss dagegen die 0,45 Euro zurückgewinnen. Für Anleger sollten die Anleger vorerst tabu sein.

