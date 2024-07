Die Wasserstoff-Branche bekommt Aufwind. Schon seit Mitte der Woche können Player wie Nel Asa oder Plug Power teils kräftige Kursgewinne verzeichnen. Aber sind die positiven Nachrichten wirklich mehr als eine Momentaufnahme?

Anleger, die auf Wasserstoffaktien setzen, hatten es bisher nicht leicht. So hat die Aktie des Unternehmens Plug Power seit Jahresbeginn schon 35 Prozent verloren und büßte auf Jahressicht sogar 76 Prozent ein. Auch andere Wettbewerber wie Nel haben an den Börsen zu kämpfen.

Da dürften die Kurssprünge der Aktien in dieser Woche auch bei Anlegern zumindest für kleine Freudensprünge gesorgt haben. Nel konnte am Freitag an der Börse in Oslo fast fünf Prozent zulegen, während Plug Power bereits am Donnerstag an der Nasdaq fast neun Prozent steigen konnte. Aber wie nachhaltig ist diese Kursentwicklung wirklich?

Plug Power verkündet Erfolge, Nel-Aktie zieht mit

Tatsächlich war der Kurssprung von Plug Power auch mit einer positiven Meldung von Seiten des Unternehmens verbunden. So hatte der Konzern bereits am Dienstag mitgeteilt, dass man weltweit mit der Installation und Inbetriebnahme von Elektrolyseursystem begonnen habe und viele bereits in Betrieb seien und Wasserstoff produzieren.

Zudem teilten die Amerikaner mit, dass man innerhalb von zwei Jahren den Aufbau von 13 Wasserstofftankstellen in Europa abgeschlossen habe. Das ist für die weitere positive Entwicklung der Aktie ein Anfang, das Papier bleibt aber weiterhin anfällig für Schwankungen und eine Wette auf die Zukunft. Die aktuellen Kursgewinne sind nach den großen Verlusten zunächst nur ein schwacher Trost für Anleger.

Das Plus der Nel-Aktie lässt sich dagegen nicht unbedingt mit positiven Nachrichten aus dem Unternehmen begründen. Viel eher zogen die Papiere aufgrund der Plug Power-Bewegungen mit.

Für Nel wird der 17. Juli wichtig

Außerdem erwarten sich Anleger von den für den 17 Juli angekündigten neuen Quartalszahlen positive Impulse für die Nel-Aktie. Da es um den Wasserstoff-Player aber ansonsten relativ ruhig ist, könnte Anleger natürlich auch die nächste Enttäuschung erwarten. Die aktuellen Kursbewegungen sollten Börsianer also erstmal zur Kenntnis nehmen – mehr aber auch nicht.

