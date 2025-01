Wasserstoffaktien wie Nel ASA oder Plug Power erscheinen manch einem Anleger aufgrund der günstigen Bewertung als Schnäppchen. Mit ordentlich Rendite sollten Sie in nächster Zeit aber nicht rechnen.



Wer sich noch die Aktienkurse der Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA und Plug Power anschaut, könnte denken, dass hier womöglich ein attraktives Investment schlummert. Die Kurse fliegen tief, Erneuerbare Energien liegen aber im Trend und Wasserstoff gehört die Zukunft. Oder?



Hoffnungsträger Plug Power und Nel ASA werden zu Risikofallen

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Aktien von Plug Power oder Nel ASA aber vor allem eines: ein großes Risiko. Die Hoffnungen auf eine Wasserstoff-Wende in der Energiepolitik konnten die Papiere bisher nicht erfüllen - und eine Trendwende im Jahr 2025 scheint trotz sagenhafter Upside-Prognosen von teils über 100 Prozent nicht sehr wahrscheinlich. Vielmehr könnte jetzt noch alles schlimmer kommen. Zuletzt hatten Experten erst das Kursziel bei Nel ASA rasiert. Fearnley Securities halbierte die Prognose von 3,30 Norwegischen Kronen auf 1,60 NOK. Derzeit notiert die Aktie mit knapp 0,19 Euro auf einem historischen Tief.

Und nach der Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, bei Erneuerbaren Energien die Bremse reinzuhauen, gehen bei Plug Power immer mehr Lichter aus. Am Mittwoch verlor das Papier nachbörslich fast acht Prozent auf knapp über zwei US-Dollar. Innerhalb der letzten drei Jahre verezeichnete der Titel an den Börsen einen Verlust von über 90 Prozent.



Kann das Anlegern bei Wasserstoff-Aktien noch Hoffnung machen?

Das positive an der ganzen Misere ist wohl nur, dass die Papiere von Plug Power und Nel ASA fast nicht mehr tiefer fallen können. Und Wasserstoff bleibt ein Trendthema, das in Zukunft wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen dürfte. Die Frage ist nur, ob die Unternehmen so lange noch da sind. Mittelfristig sind keine Befreiungsschläge in sich. Natürlich können in diesem volatilen Marktumfeld aber schon kleine Nachrichten zu Kursexplosionen führen. Nachhaltig ist ein Investment dannn aber nicht.



