Wasserstoff-Aktien wie die von Plug Power und Nel ASA kämpfen weiterhin mit zu hohen Bewertungen und Kosten. Bringt das kommende Jahr dank dieser Energiealternative die Wende an der Börse? Und welche Papiere lohnen sich wirklich?



Totgesagte leben länger. Wirklich immer? Diesen Beweis muss zumindest die Wasserstoffbranche erst noch erbringen. Große Player wie Nel ASA und Plug Power, lange als Profiteure der Energiewende angepriesen, kämpfen heute mit hohen Verlusten an allen Fronten und verbrennen vor allem Geld. Die Aktien von Nel fielen seit Jahresanfang um 57 Prozent, Plug Power verlor im gleichen Zeitraum fast 47 Prozent. An eine Trendwende im kommenden Jahr dürfte unter diesen Umständen kaum jemand glauben. Obwohl es interessante Entwicklungen gibt.



Strom durch Kernenergie feiert Comeback – und Wasserstoff-Aktien gleich mit?

Die Kernenergie erlebt in diesem Jahr ein Comeback. Als Alternative zu Kohle und Gas setzen Unternehmen wie Microsoft oder Amazon verstärkt auf Kernreaktoren, um den wachsenden Energiebedarf durch KI-Anwendungen zu decken. Dabei stehen vor allem kleine modulare Kernreaktoren im Fokus, die dezentral errichtet werden können und Stromnetze entlasten.

Für die Produktion von Wasserstoff ist die Kernenergie ebenfalls eine Alternative. Nel hatte erst kürzlich vermeldet, der Industriekonzern Samsung C&T Corporation Engineering & Construction Group habe die Norweger beauftragt, eine 10-MW-Anlage für alkalische Elektrolyseure zu liefern, um Wasserstoff aus überschüssigem Atomstrom zu produzieren. Klingt vielversprechend, bisher ist das Auftragsvolumen von fünf Millionen Euro aber zu wenig, um bei der Aktie eine Trendwende einzuleiten.

Und Plug Power hat gerade noch ganz andere Probleme. Das Unternehmen wartet noch immer auf überlebenswichtige Fördermittel der US-Regierung, die im Idealfall noch vor der Amtseinführung Donald Trumps als neuer US-Präsident fließen sollten. Ein Comeback scheint für Nel und Plug Power daher noch in weiter Ferne. Von der Kernenergie-Lösung könnten dagegen kleinere Wettbewerber mehr profitieren.



Aktie von First Hydrogen steigt zweistellig

Auch Wasserstoff-Newcomer First Hydrogen will auf Kernenergie in der Produktion setzen. Während ein solches Vorhaben bei Nel bisher kaum einen Effekt zeigte, schoss die Aktie von First Hydrogen in kurzer Zeit nach der Ankündigung vor einer Woche um 17 Prozent nach oben. Womöglich haben die bekannten Titel schon so viel an Vertrauen verspielt, dass andere Unternehmen gerade die besseren Chancen bieten. Anleger sollten die weiteren Entwicklungen im Bereich der Kernenergie aufmerksam verfolgen. Wer dennoch an einen Turnaround von Plug Power glaubt, findet die Aktie auch im Reversal Index von BÖRSE ONLINE.



