Unternehmensprofil

Die NFON AG bezeichnet sich als einziger echter paneuropäischer Cloud-PBX (Private Branch Exchange)-Anbieter in Deutschland. Basis der marktführenden Position ist die Anzahl der mandantenfähigen Cloud-PBX-Arbeitsplätze. Das Unternehmen betreut mehr als 15.000 Geschäftskunden (einschließlich Endkunden der Großhandelspartner) mit über 250.000 Arbeitsplätzen. Kernprodukt des Unternehmens ist das NFON Cloud Telephone System, eine öffentliche Multi-Tenant PBX, die ihre Dienste aus der Cloud anbietet. Dieses System ist so konzipiert, dass es eine bequeme und effektive ortsunabhängige Kommunikation für die Kunden und ihre Mitarbeiter auf mehreren Geräten ermöglicht, wie Smartphones, Tablets, PCs und Tischtelefone. Das Unternehmen ging 2018 an die Börse.

Offizielle Webseite: www.nfon.com