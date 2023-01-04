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Aktuelle Nachrichten zu Nfon
dpa-AFX News zu Nfon
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EQS-News: NFON AG mit stabilem Wachstum im Jahr 2025 - KI-Lösungen als Wachstumstreiber im Portfolio (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|104,00
|90,57
|89,73
|88,04
|83,26
|Nettogewinn (Mio)
|5,15
|3,40
|2,25
|0,71
|-0,80
|Gewinn/Aktie
|0,42
|0,14
|0,14
|0,04
|-0,05
|Dividende/Aktie
|0,10
|0,05
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|2,84
|1,42
|-
|-
|-
|KGV
|11,35
|16,76
|24,29
|123,00
|-
|KUV
|0,56
|0,63
|0,63
|0,93
|1,30
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die NFON AG bezeichnet sich als einziger echter paneuropäischer Cloud-PBX (Private Branch Exchange)-Anbieter in Deutschland. Basis der marktführenden Position ist die Anzahl der mandantenfähigen Cloud-PBX-Arbeitsplätze. Das Unternehmen betreut mehr als 15.000 Geschäftskunden (einschließlich Endkunden der Großhandelspartner) mit über 250.000 Arbeitsplätzen. Kernprodukt des Unternehmens ist das NFON Cloud Telephone System, eine öffentliche Multi-Tenant PBX, die ihre Dienste aus der Cloud anbietet. Dieses System ist so konzipiert, dass es eine bequeme und effektive ortsunabhängige Kommunikation für die Kunden und ihre Mitarbeiter auf mehreren Geräten ermöglicht, wie Smartphones, Tablets, PCs und Tischtelefone. Im Juli 2024 wurde die Deutsche Telefon Standard GmbH auf die NFON AG verschmolzen.
Offizielle Webseite: https://www.nfon.com